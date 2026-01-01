Наличие на алкохол отчела пробата с дрегер на 38-годишната жена, която предизвика катастрофа в района на бившето Жандармерийско поделение в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Пътно-транспортното произшествие стана около 13 часа на 25 май. Докато шофирала „Фолксваген Туран“, жената навлязла в лентата за насрещно движение и блъснала челно „Опел Астра“, управляван от 75-годишен разградчанин. Мъжът и возещата се при него съпруга са откарани за преглед в МБАЛ-Разград.

По-късно той е освободен за домашно лечение с охлузни рани, а 75-годишната жена е настанена с две счупени ребра в Хирургично отделение.

Пробата на водачката на „Тигуан“-а с дрегер отчела 0,54 промила алкохол. Води се досъдебно производство.