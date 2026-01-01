Полицията установи и задържа водач, напуснал местопроизшествието след тежка катастрофа край Димово.

Инцидентът е от 24 май около 18:34 часа. Тогава на тел. 112 е подаден сигнал за пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила преди града.

По данни на ОДМВР – Видин лек автомобил „Форд Фокус“, движещ се от Димово към село Арчар, е навлязъл в насрещната лента и е блъснал челно „Опел Астра“. След удара водачът на форда е напуснал мястото на инцидента.

При катастрофата са пострадали 70-годишният шофьор на опела и 45-годишна жена, пътувала с него. Двамата са били транспортирани за преглед в ЦСМП – Видин, където медиците са установили фрактури на ребра. Мъжът е освободен за домашно лечение, а жената е настанена за наблюдение в МБАЛ „Св. Петка“.

На местопроизшествието е извършен оглед от оперативна група. В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия криминалисти са установили водача на форда – 38-годишен мъж от село Рабиша. Вчера той е бил задържан и приведен в ареста на РУ – Белоградчик.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата на разследващите продължава.