Франция съобщи за „седем смъртни случая“, от които „най-малко пет случая на удавяне“, свързани с вълната от жега, която обхвана страната през последните дни.

„Това, което мога да кажа днес, е, че има седем смъртни случая, свързани пряко или косвено с жегата“, заяви правителственият говорител Мод Брежон по TF1, като припомни, че „всичко това ще трябва да бъде уточнено в края на вълната, която преживяваме днес“.

Вълната от горещини продължава – осем департамента в западната част на Франция преминаха в оранжев режим на предупреждение за горещини , което е прецедент за месец май.

Метеоролозите предупреждават за възможно формиране на мощен "топлинен купол“ над Европа през лятото на 2026 година – атмосферно явление, което може да доведе до продължителни горещи вълни, рекордно високи температури и засушаване в много части на континента.

"Климатичната система понякога може едновременно да генерира много студено време в един регион и екстремна жега в друг“, обясни Саманта Бърджис, заместник-директор на „Коперник“.