Въоръжените сили на САЩ са нанесли удари в южната част на Иран срещу цели, включващи лодки, опитващи се да поставят мини, и ракетни пускови установки, предаде Ройтерс, като цитира изявление на Централното командване на американските въоръжени сили, което определя действията си като отбранителни.

Централното командване подчертава в изявлението, че ударите са били предназначени "да защитят нашите войски от заплахите, поставяни от иранските сили".

"Централното командване на САЩ продължава да защитава нашите сили, като същевременно проявява сдържаност по време на продължаващото примирие", заяви капитан Тим Хокинс от Военноморските сили на САЩ, говорител на Централното командване.

По-рано беше съобщено за експлозии в близост до град Бандар Абас.