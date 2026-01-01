Министърът на правосъдието Николай Найденов откри процедурата по изслушване на кандидатите за съдия от България в Общия съд на Европейския съюз (ЕС).

Своевременното излъчване на тези кандидати е наше задължение, което трябва да изпълним и си даваме сметка, че този избор е от особено значение с оглед важността на функционирането на Общия съд на ЕС, каза Найденов.

"Поздравявам ви с успешния ход на процедурата за избор на съдии в Общия съд на ЕС, която се развива досега. Искам да ви благодаря за положения труд и за усилията, за да може в крайна сметка да изпратим в тази ключова институция най-подготвените и достойните сред кандидатите", каза още министърът.

Николай Найденов увери Комисията по подбор, че има пълната и безрезервна институционална подкрепа на Министерството на правосъдието. Найденов гарантира, че винаги екипът на ведомството е насреща в професионален план за съдействие и помощ за спокойното, професионално и безпроблемно завършване на процедурата.

Съзнавам отговорността на комисията, всички погледи са вперени във вашата независимост, обективност и безпристрастност, така че да подберете кандидатите с най-високи професионални качества, каза още Николай Найденов.

Изслушванията на кандидатите са насрочени за днес и петък, 29 май.