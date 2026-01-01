Ожесточени боеве между силите на Киншаса и бунтовническото движение М23 продължават в източната част на Демократична република Конго, докато епидемията от ебола се разпространява в засегнатите от конфликта провинции, предаде Франс прес, като цитира местни източници и силите за сигурност.

Сблъсъците се водят основно в територия Масиси, Северно Киву. През последните дни са регистрирани и въздушни удари в Северно и Южно Киву, но независима проверка на жертвите засега липсва.

В неделя стратегическото летище на Кисангани в провинция Чопо също е било атакувано - според местните власти с минохвъргачки, а според полицейски източник с дронове, които са били прехванати.

Епидемията от ебола продължава да се разраства, като по данни на министерството на здравеопазването са регистрирани 867 подозрителни случая и 204 починали. Тя се разпространява в Северно и Южно Киву - региони, разделени от фронтовата линия.

Конфликтът в източната част на ДР Конго продължава повече от три десетилетия, а от началото на 2025 г. движението М23, подкрепяно от Руанда, завзе големите градове Гома и Букаву.

И двете страни се обвиняват взаимно в използване на дронове, включително срещу цивилни цели. Армията на Конго разполага с нови турски и китайски дронове камикадзе.