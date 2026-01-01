Кметът на Благоевград Методи Байкушев обяви 25 май за ден на траур във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко.

Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията да започват с минута мълчание.

Дефилетата на абитуриентите остават по първоначално обявения график.

Момиче загина при инцидент в Благоевград, Демерджиев изрази надежда това да е последният тъжен празник

Община Благоевград изказва своите искрени съболезнования към семейството, близките и всички, засегнати от тежката загуба.

Припомняме, че непълнолетно момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. Момчето е настанено в болница с тежки травми.

Около 00:03 часа на 24 май е получен сигналът. Пристигналите незабавно на място полицейски служители са установили, че момичето, което е непълнолетно, е починало.

При извършен оглед на мястото от другата страна на жилищната сграда полицаите са открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с опасност за живота.