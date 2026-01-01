В ерата на смартфоните и дигиталните игри едно цветно пластмасово кубче от 70-те години продължава да привлича милиони хора по целия свят. Без батерии, без интернет, без екрани – Рубик кубчето остава едно от малкото истински предизвикателства за ума, които издържат проверката на времето. А през тази година то отново попадна в светлината на прожекторите – благодарение на едно полско дете.

Историческият рекорд от 2,76 секунди

На 8 февруари 2026 г. на официално състезание на Световната асоциация по кубинг (WCA), проведено в Полша, 9-годишният Теодор Зайдер постави нов световен рекорд при нареждането на класическото 3х3 Рубик кубче с невероятните 2,76 секунди. Това е първото официално регистрирано време под 3 секунди в историята на спорта, а Теодор счупи предишния рекорд с цели 0,29 секунди – огромна разлика на това ниво.

За години 3-секундната граница се смяташе почти за непреодолима – психологическата граница на човешките възможности в speedcubing-а. Иронията на момента е, че самият Теодор едва преди дни е бил класиран на 378-о място в световната ранглиста, с личен рекорд от 4,09 секунди – и именно той е този, който пръв пробива бариерата.

Изобретение, родено в час по архитектура

Кубчето е създадено през 1974 година от унгарския архитект и преподавател Ерньо Рубик. По онова време той преподава в Будапещенската академия за приложни изкуства и търси начин да помогне на студентите си да разбират по-добре триизмерните структури и движението в пространството.

Първоначално прототипът няма комерсиална цел – Рубик просто иска да създаде учебно помагало. Скоро обаче самият той осъзнава, че създаденото от него е нещо много повече: пъзел, който може да обърка и собствения си изобретател.

Кубчето излиза на унгарския пазар през 1977 г. под името „Magic Cube", а през 1980 г. американската компания Ideal Toy Company го лицензира и го разпространява под името, което познаваме днес – Rubik's Cube. Така започва световната му експанзия.

Над 500 милиона продадени броя

До днес по света са продадени над 500 милиона Рубик кубчета, което го прави най-продаваната играчка в историята на човечеството. Класическата версия има шест страни в различни цветове, а целта на играта изглежда проста – след разбъркване всяка страна да бъде подредена в един цвят.

Зад привидната простота обаче се крие огромна сложност. Възможните комбинации на кубчето са над 43 квинтилиона – точно 43 252 003 274 489 856 000. За сравнение, това число е по-голямо от броя на секундите, изминали от началото на Вселената.

Учебно помагало и за днешните деца

Според специалисти реденето на Рубик кубчето развива логическото мислене, концентрацията, паметта, търпението и пространственото въображение. Това е и причината кубчето да се използва като образователен инструмент в училища по целия свят – включително и в България.

Различното при него е, че комбинира алгоритмично мислене с фина моторика и мускулна памет – качества, които рядко се развиват едновременно с други играчки или пъзели. А историята на Теодор Зайдер е поредно доказателство за това – малкият рекордьор тренира със systematic подход още от съвсем ранна възраст.

Спортът „speedcubing" и пътят към върха

Около Рубик кубчето през годините се изгражда цяла състезателна общност. Така нареченият „speedcubing" е дисциплина, в която състезателите се опитват да подредят кубчето за възможно най-кратко време – задача, която изисква не само техника, но и хиляди часове тренировки.

Преди рекорда на Зайдер времената от 3,13 секунди на Макс Парк, 3,08 секунди на Йихенг Ванг и 3,05 секунди на Сюанйи Генг бяха се превърнали в класики, които впечатляваха света. Никой обаче не очакваше, че историческият момент ще дойде от 9-годишно дете.

Турнирите по speedcubing се организират от Световната асоциация по кубинг (WCA) и привличат хиляди състезатели от десетки държави. Полша е сред водещите страни в спорта, а България също има своя активна общност от любители, които участват в национални и международни състезания.

Защо кубчето не остарява

В свят, в който децата прекарват часове пред екрани, Рубик кубчето предлага нещо рядко – физическа играчка, която изисква мислене, а не само рефлекси. Няма анимации, няма награди, няма нива. Има само едно цветно кубче и един простичък въпрос: ще успееш ли да го подредиш?

Може би точно затова, повече от половин век след създаването си, малкият пъзел на Ерньо Рубик продължава да бъде нещо повече от играчка – културен феномен, който обединява поколения и доказва, че най-добрите идеи често се раждат от най-простите въпроси. А когато 9-годишно дете може да го подреди за по-малко от 3 секунди, става ясно, че историята на Рубик кубчето далеч не е приключила.