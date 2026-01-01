Районен съд – Пловдив наложи „гаранция“ от 2000 евро на 47-годишна жена, обвинена, че в продължение на месеци е упражнявала лекарска професия без медицинско образование и е приемала пациенти в холистичен център в града, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата в Пловдив.

От декември 2025 г. до 16 юни 2026 г. е упражнявала професията лекар без да има правоспособност за това.

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От Областната дирекция на МВР съобщиха, че тя е задържана от служители на отдел „Икономическа полиция“ при съвместната спецакция с представители на Регионалната здравна инспекция в кабинета си, докато прилага процедури.

Работата по случая започнала след придобита информация, че жителка на Пловдив нелегално упражнява професия в сферата на здравеопазването. По образуваното досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Пловдив са осъществени множество оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия. В хода на разследването е изяснено, че става дума за 47-годишна жена - собственик и управител на център за холистична медицина, която провежда лечение на пациенти без да има необходимата квалификация.

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Според събраните доказателства пловдивчанката се представяла за лекар, въпреки че не притежава медицинско образование и не фигурира в списъците на Българския лекарски съюз. В официалния сайт на холистичния център обаче е обявила различни изследвания и терапии, чрез които може да повлияе положително върху здравословното състояние на хората.

Сред множеството заболявания, на които предлагала лечение, са дискова херния, астма, високо кръвно налягане, хормонални и метаболитни нарушения, стерилитет, наднормено тегло и тютюнопушене. Установени са и няколко пациенти, от които са снети обяснения. При претърсването от помещението са иззети документация, печати, голяма парична сума и медикаменти, чийто състав и предназначение предстоят да бъдат проверени. Всички материали са приобщени към делото, а работата по документирането продължава.