Броят на хората, загинали в резултат на свлачище в Северозападен Китай, нарасна до двайсет и един, а бури и наводнения, предизвикани от тропическата буря, връхлетяла страната миналата седмица, причиниха смъртта на седемнадесет души в Югозападен и Централен Китай, предаде ДПА, като се позова на властите.
Общо трийсет и трима души бяха затрупани от свлачището в близост до град Лунан в северозападната провинция Гансу. От тях дванадесет са оцелели, седем от които са ранени, съобщи днес официалната информационна агенция Синхуа, позовавайки се на властите.
🇨🇳 Rescuers scoured flooded parts of China for survivors on Wednesday after storms killed 17 people and caused dozens of rivers to overflow and a reservoir dam to burst, with officials warning of more rain.— AFP News Agency (@AFP) July 8, 2026
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Най-малко шест души загинаха, а около 130 000 жители бяха евакуирани в югозападния китайския автономен регион Гуанси. Там проливни дъждове от тропическа буря доведоха до пробив на язовирната стена в град Хънджоу. В града бяха получени и съобщения за стотици избягали змии от развъдна ферма вследствие на наводнения, като някои от тях са били отровни.
🇨🇳 DRONE RESCUE in China— BRICS + World (@BricsPlusWorld) July 8, 2026
People trapped by severe floods in southeastern China are being rescued by drones as waters continue to rise pic.twitter.com/9gwXhWsRER
Най-малко единадесет души загинаха при бурите в централната китайска провинция Хубей. Съобщава се, че в понеделник в провинцията е преминало и торнадо през няколко населени места, като е причинило мащабни разрушения в град Хуанган, предаде Синхуа.
Операциите по почистване продължават и днес, съобщи китайската държавна телевизия.
Китай отпусна допълнителни средства за подпомагане на районите, засегнати от силните бури.
Централното правителство предостави 50 милиона юана (7,4 милиона долара) за възстановяване на инфраструктурата и 20 милиона юана (2,9 милиона долара) за възстановяване на домовете и настаняване на засегнатите жители в провинция Хубей.
Други 30 милиона юана (4,4 милиона долара) бяха отпуснати за провинция Гансу. По-рано Пекин отпусна и 100 милиона юана (14,7 милиона долара) за възстановяване на инфраструктурата в автономния регион Гуанси, засегната от тежки наводнения, отбелязва АП.