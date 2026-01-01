Новият състав на Централната избирателна комисия проведе първата си работна среща с Обществения съвет към комисията, в която част от представителите на неправителствените организации се включиха онлайн. Срещата постави начало на по-активно сътрудничество, координация и конструктивен диалог с цел по-ефективно използване на експертния потенциал на организациите от гражданския сектор.

Основен акцент в работната среща беше представената от Обществения съвет презентация, посветена на анализ на машинното гласуване. В рамките на дискусията беше направено предложение да бъде сформирана съвместна работна група, която да анализира и обсъди процеса по проверката на машините за гласуване и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините за машинно гласуване.

Сред обсъдените теми бяха още подготовката на предстоящата разяснителна кампания за правата и задълженията на избирателите, както и възможностите експертизата на Обществения съвет да бъде използвана по-активно при разработването на информационните инициативи на Централната избирателна комисия.

Участниците в срещата потвърдиха общото си разбиране, че доброто партньорство между ЦИК и Обществения съвет е важна предпоставка за повишаване на прозрачността, общественото доверие и ефективността на изборния процес.

Централната избирателна комисия ще продължи да работи в открит диалог с Обществения съвет, като използва експертния му потенциал в усилията за усъвършенстване на организацията и провеждането на изборите в съответствие с принципите на законност, прозрачност и защита на избирателните права.