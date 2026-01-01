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Земетресение с магнитуд 3,9 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 12:44 ч. албанско (13:44 ч. българско) време в района на град Белш, Централна Албания, съобщи албанският Институт по геонауки (IGJEO).

Трусът е бил на дълбочина 5 километра, като епицентърът му е на 8 км североизточно от град Люшня и на 29 км югозападно от град Елбасан.

За момента няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети. 

Симона Цолова/БТА
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