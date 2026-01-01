Служители на ГДБОП пресякоха дейността на група, занимавала се с производство и разпространение на синтетични наркотични вещества, съобщиха от полицията.

Специализираната полицейска операция е проведена на 30 септември в Сливен.

МВР

Четирима души са задържани в лаборатория в момент на производство на метамфетамин. При извършените претърсвания са открити съдове и техническо оборудване, множество прекурсори и материали, използвани при производството на синтетични наркотични вещества – червен фосфор, йод, основи и киселини.

МВР

Иззети са и над 4,5 кг готова продукция. Намерени са още 2000 евро и британски лири в брой, мобилни телефони, електронни везни и други предмети, свързани с разследваната престъпна дейност.

МВР

По случая е започнато разследване под надзора на Окръжна прокуратура – Сливен. Работата по разследването продължава.