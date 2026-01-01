Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) определи единодушно със 17 гласа „за“ съдия Ваня Анчева за временно изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС). Според Закона за съдебната власт постът на и. ф. председател на ВАС, Върховния касационен съд и главен прокурор може да се заема от един човек за срок до шест месеца.

Съдийската колегия на ВСС предложи съдия Анчева да поеме поста, тъй като е с най-голямо старшинство във ВАС. След като тя е депозирала съгласието си, днес Пленумът определи съдия Анчева да заеме поста.

Съдия Любомир Гайдов, който към момента е и. ф. председател на ВАС до 15 октомври, е заявил, че няма да може да изпълнява функциите в периода от 2 до 15 октомври. Той пое поста на 14 април тази година.