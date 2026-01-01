„Това не е търговска сделка“. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев по повод спекулациите около предстоящото предаване на България на тленните останки, за които се предполага, че принадлежат на средновековния владетел цар Самуил.

Министърът присъства на официалното откриване на обновената музейна експозиция „Домът на Вазови“ в Къща музей „Иван Вазов“ в Сопот. Пред журналисти Милошев призова да не бъде въвличан в интерпретациите около случая и подчерта, че става дума за размяна на исторически артефакти между България и Гърция.

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„Не ме вкарвайте в този разговор, защото тези спекулации не са релевантни към момента. Всеки е свободен да прави каквито си иска интерпретации“, заяви министърът пред журналисти.

По думите му от българска страна става въпрос за „размяна на артефакти“, като сред тях са мощите на българския цар Самуил. „То не може да бъде приравнявано на търговска сделка и не може да бъде разглеждано като справедливо или несправедливо“, каза Милошев.

Министърът използва личен пример, за да подчертае позицията си срещу оценяването на историческите останки като стока. „Костите на баща ми колко струват? Мога ли да ги разменя срещу нещо? Каква ще бъде цената?“, попита той.

Милошев коментира и политическия контекст, в който се развива дебатът. „Искам да кажа, че в предизборна ситуация това, което чувам и виждам, не е добро и искам да го оценявам“, заяви министърът.

Според него темата трябва да бъде повод за обединение, а не за нови разделения. „Ние като нация можем ли да бъдем единни и да застанем зад общата си памет? Можем ли да имаме поне едно нещо, което да ни събира, а не да ни разединява“, каза Евтим Милошев.

Новината за предстоящото предаване на България на тленните останки, за които се предполага, че принадлежат на цар Самуил, предизвика сериозен отзвук и в Северна Македония. Предстоящата официална церемония в Солун и последващото пренасяне на реликвите в София засегнаха една от чувствителните теми в регионалната история. На този фон особено внимание предизвикаха и дипломатическите детайли около реципрочната размяна на исторически артефакти между Атина и София.