Проектът на постановление на Министерския съвет за Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е публикуван за обществено обсъждане. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на заседание на ресорната парламентарна комисия в отговор на въпрос за размера на минималната работна заплата (МРЗ) за следващата година.

Наредбата определя реда и начина за прилагане на правилата, които са регламентирани в закона, обясни Ефремова. По думите ѝ проектът е обсъден и със социалните партньори.

„В директивата за адекватните минимални работни заплати най-основното е стимулиране на социалния диалог“, посочи министърът.

Как ще се определя минималната заплата

Ефремова подчерта, че законовото изискване Министерският съвет да определя конкретния размер на минималната работна заплата остава непроменено.

„Чл. 244, ал. 1 не е изменен. Там пише, че МС определя конкретния размер на МРЗ. Изменен е само механизмът“, каза тя.

Конкретният размер на минималната работна заплата за всяка година ще се определя с постановление на Министерския съвет. В него ще се прави оценка на въздействието и ще се посочва как се отразяват отделните критерии при определянето на размера за съответната година.

Миналата седмица Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които беше регламентиран новият механизъм.

Той предвижда при определянето на минималната работна заплата да се вземат предвид четири основни критерия:

покупателната способност на минималната работна заплата, включително издръжката на живота;

общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

темпът на растеж на работните заплати;

дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

По думите на Ефремова новите правила са свързани и с изискването на европейското законодателство за насърчаване на социалния диалог при определянето на адекватни минимални работни заплати.

Конкретният размер на минималната работна заплата за 2027 г. предстои да бъде определен с постановление на Министерския съвет.