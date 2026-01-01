Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, с които изборът и освобождаването на председателя на ДАНС преминаха от президента към Народното събрание.

Делото е образувано по искане на 59 народни представители от 51-вото Народно събрание. Докладчик по него е съдия Сашо Пенов.

Оспорени са текстове от чл. 8 от Закона за ДАНС, според които председателят на агенцията се избира и освобождава с решение на Народното събрание, както и разпоредба от заключителните промени в закона, обнародвани в „Държавен вестник“ през 2025 г.

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Какво приема Конституционният съд

В мотивите си съдът приема, че решението дали ръководителят на дадена институция да бъде назначаван и освобождаван от президента или да бъде избиран и освобождаван от парламента е въпрос на законодателна преценка.

Според Конституционния съд законови разпоредби, които предвиждат ръководители на институции да се избират и освобождават от Народното събрание, не противоречат на конституционните правомощия на президента, освен ако по този начин не се нарушават конституционни принципи или не се ограничават правомощия, изрично установени в основния закон.

Съдът не приема и аргумента, че изборът на председателя на ДАНС от парламентарно мнозинство сам по себе си политизира агенцията.

„Изборът на председателя на ДАНС от Народното събрание чрез формирано парламентарно мнозинство не политизира дейността на агенцията“, се посочва в мотивите.

Като аргумент съдът посочва, че в Закона за ДАНС е изрично закрепен принципът на политически неутралитет, а председателят упражнява правомощията си въз основа и в изпълнение на закона, а не според волята на парламентарното мнозинство, което го е избрало.

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Трима съдии са на особено мнение

В заседанието са участвали всички 12 конституционни съдии.

Решението е прието с особено мнение на съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети по отношение на част от оспорените разпоредби – чл. 8, ал. 1, 5 и 6 от Закона за ДАНС.

Пълният текст на решението и особените мнения са публикувани на интернет страницата на Конституционния съд.

Парламентът вече избра председател на ДАНС

Промените в закона бяха приети от Народното събрание през октомври 2025 г. Те предвиждат председателят на ДАНС да се избира и освобождава от парламента по предложение на Министерския съвет. Преди това назначаването беше правомощие на президента.

Държавният глава Румен Радев наложи вето върху закона, но Народното събрание го преодоля и промените бяха обнародвани в „Държавен вестник“.

Междувременно парламентът вече приложи новия ред. На 22 юли 2026 г. Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на ДАНС със 175 гласа „за“, 34 „против“ и 12 „въздържал се“.

Така решението на Конституционния съд запазва действащия ред, при който председателят на ДАНС се избира от Народното събрание.