„Сглобката е жива, макар и в опозиция, Нейните лидери правят всичко възможно да възпрепятстват борбата с олигархията. И нещо повече, изострят тона точно преди избора на нов ВСС".

Това заяви премиерът Румне Радев на фона на политическо напрежение от последните дни.

Премиерът Румен Радев отхвърли обвиненията на опозицията, че правителството разпорежда акции срещу кметове от ДПС. „Тук става въпрос за корупция“, заяви той. Думите му идват часове след като кметът на Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн беше отведен от полицията.

„Мога да кажа, че се действа изключително и само въз основа на сигнали и данни за корупция“, заяви Радев. Той добави, че очаква МВР и службите да продължат работата си, но и да се пазят от действия, които могат да бъдат използвани политически в предизборната кампания.

„Това са абсолютно несъстоятелни твърдения. Пак ви казвам, не се действа срещу граждани от някакъв етнос, както беше по време на Възродителния процес. Нека не бъркаме нещата“, каза премиерът и добави, че „това е само началото.“

„Не мога да коментирам действията на МВР. Знам само, че има свидетелски показания, има показания на всички замесени, които водят далеч извън Сунгурларе. Затова казах, че Сунгурларе е началото. Това ще стане ясно от правоохранителните органи“, добави Румен Радев.

Остра критика към Европейския парламент

Радев отправи критики и към резолюцията на Европейския парламент, приета на 22 октомври във връзка с руските действия в Черно море и реакцията на българските власти.

Документът беше подкрепен от 432 евродепутати, 52 гласуваха против, а 88 се въздържаха. В него Европейският парламент изразява загриженост от позицията на българското правителство спрямо действията на Русия и призовава София към конкретни мерки за укрепване на съюзническата сигурност.

Според Радев обаче български представители в Европейския парламент използват институцията за вътрешнополитически цели.

„Ето, това е недостойно“, заяви премиерът, след като обвини български евродепутати, че водят предизборна кампания чрез европейските институции.

На журналистически въпрос как коментира подкрепата на над 400 евродепутати за документа, той отговори:

„От кои? От техните политически семейства.“

Радев изрази недоволство и от призивите България да се присъедини в определен срок към инициативата на НАТО за противодействие на дронове.

Според премиера страната вече има заявена позиция по въпроса, а министърът на отбраната е обяснил кога България ще се включи в инициативата.

Той обвини българските евродепутати, подкрепили резолюцията, че подвеждат своите колеги относно действията и ангажиментите на страната. Премиерът определи отправените към България искания като недопустима намеса в решенията на суверенна държава.

В отговор на друг журналистически въпрос министър-председателят съобщи, че се очакват заключенията на българските разследващи и на специализиран екип от партньорска държава.

Той увери, че резултатите ще бъдат оповестени след приключване на експертизите. От предоставеното изказване не става ясно за кое конкретно разследване се отнася този отговор.

Премиерът коментира и свой разговор с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му двамата са разговаряли кратко, като поводът е бил покана за церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил.

Радев заяви, че е отправил подобни покани и към останалите бивши министър-председатели.