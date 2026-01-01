Президентът Илияна Йотова осъди действията на служител на НСО спрямо журналистката Соня Култуклиева и поиска пълно изясняване на случая.

„Категорично осъждам недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Култуклиева. Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения. Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си“, заявява Йотова в позиция, разпространена от прессекретариата ѝ.

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Държавният глава очаква в спешен порядък доклада от назначената проверка, пълно изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения.

В условията на предизборна кампания Йотова призовава към отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите на страната.