Журналистката Соня Колтуклиева е в болница, след като е била блъсната от служител на НСО, докато се опитвала да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

На видео разпространено в социалните мрежи се вижда как журналистката прави опит да зададе въпрос на Доцова. Когато се опитва да отвори вратата на автомобила, в който се намира председателят на парламента, един от охранителите я блъска и тя пада назад на земята.

След инцидента служителите на НСО и Михаела Доцова потеглят с автомобилите. Опозицията настоява за извинение и оставка.

По информация на медиите Колтуклиева е в спешното отделение на Военномедицинска академия.

ДБ: „Като лупа върху поведението на всички замесени“

„Нищо не оправдава действията на НСО срещу Соня Колтуклиева. Службата трябва да се извини за непропорционалната си реакция и за причиненото физическо страдание и травми“, пишат от ДБ във Фейсбук.

От партията призоваха Илияна Йотова да вземе отношение, защото НСО е на нейно подчинение. „Тя е длъжна да реагира не само като държавник, а и като жена, журналист и човек“, пишат от ДБ.

„Различията и споровете не могат да водят до подритване на човешкото достойнство. И именно в такива моменти се разбира кой каква мяра има за властта и колко лесно самозабравянето във властта може да премине всяка граница. Този случай е като лупа върху поведението на всички замесени“, се казва в позицията.

От ДБ настояват и Михаела Доцова да реагира „моментално и недвусмислено – с ясна позиция и най-малкото с извинение“.

Борисов: „Оставка!“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също реагира: „Срамота! Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка!“

С думите си Борисов перифразира управляващите, които по-рано днес заявиха, че „не е време за аматьори начело на държавата“.

Асен Василев: „Пълно самозабравяне“

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев написа: „Пълно самозабравяне! В неделя имаме шанс да им покажем, че държавата не е тяхна. България е ваша!“

Към момента на публикуването няма официална позиция от НСО, Михаела Доцова или Илияна Йотова.