Хора излязоха панически от магазините в Санта Моника, а таванни плочи паднаха в терминал на международното летище в Лос Анджелис, след като земетресение с предварителен магнитуд 5,0 разтърси крайбрежието на Южна Калифорния по време на празничния уикенд за Деня на благодарността.

Земетресението е регистрирано в 9:30 ч. местно време, на около 6 км западно-югозападно от Манхатън Бийч и на дълбочина около 12 км, съобщи Геоложката служба на САЩ.

„Към момента няма първоначални данни за структурни щети или пострадали“, заяви говорителката на пожарната служба на Лос Анджелис Линдзи Ланц. По думите ѝ службата е задействала режим за реакция при земетресение, като екипи от всичките 106 районни пожарни станции проверяват обстановката по суша, въздух и вода.

„Засега няма съобщения за сериозни щети, но екипите на града оценяват възможните последици във всички райони“, написа кметът на Лос Анджелис Карън Бас в X. Тя допълни, че проверките ще продължат и информацията ще бъде актуализирана при необходимост.

Калифорнийската служба за извънредни ситуации съобщи, че работи с местните власти за оценка на щетите и предупреди за възможни вторични трусове. Според Националния център за предупреждение за цунами на САЩ няма опасност от цунами.

Сеизмологът Луси Джоунс от Калифорнийския технологичен институт заяви, че трусът е бил сравнително дълбок, но е усетен в по-голямата част от района на Лос Анджелис. По думите ѝ това е едно от по-силните земетресения в района от доста време насам. Последният трус с магнитуд над 5 в столичния район, който тя си спомня, е земетресението край Ла Хабра през 2014 г. с магнитуд 5,1.

На международното летище в Лос Анджелис терминалът се разтресъл, а от тавана паднали плочи, съобщи кореспондентката на CNN Сара Сиднър. В разпространено от нея видео се виждат падащи елементи от тавана, докато в сградата звучат аларми.

В близката Санта Моника хората напуснали магазините, когато започнал трусът.