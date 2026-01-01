Никол Шерцингер и годеникът ѝ Том Еванс са се разделили след седем години заедно, предава Vesti.bg.

„С натежало сърце споделям, че с Никол вече не сме заедно“, написа 41-годишният Еванс в стори в Instagram в петък, 27 ноември.

„След седем години любов, отдаденост и вяра в общо бъдеще това е изключително труден момент“, гласи още съобщението.

Той допълва: „Макар това да не е развръзката, на която някога съм се надявал, уважавам решението на Никол и искрено ѝ желая всякакво щастие в следващата глава от живота ѝ. Том“.

48-годишната Шерцингер засега не е коментирала публично раздялата.

Как започна всичко

Бившата двойка се запознава през 2019 г. на снимачната площадка на The X Factor: Celebrity. Двамата започват да се срещат по-късно същата година, но афишират романса си публично чак през 2020 г. на парти след наградите „Златен глобус“.

„Въобще не ми е минавало през ума да свалям Никол, защото щеше да е непрофесионално, а тя е толкова прекрасна и зашеметяваща във всяко отношение“, заяви Еванс пред The Sun през 2021 г.

„Просто си казах: Тя е извън моята лига“, заяви той.

По думите му първата им среща се случва след неловко изпълнение на групата му Try Star на песента Swing Low, Sweet Chariot, когато Шерцингер ги подкрепя в шоуто и те отиват в гримьорната ѝ да ѝ благодарят.

Годеж и планове за бъдещето

Три години след началото на връзката им бившият ръгбист предложи брак на певицата. Преди време Шерцингер загатна, че двамата обмислят сватба на родния ѝ Хавай и прием в Европа.

„Приемът ще бъде някъде в Европа. Отвъд това дори не съм мислила за нищо друго“, каза тя в интервю за радиоводещия Крис Еванс през 2023 г.

„Очевидно сме влюбени в Португалия, така че може би ще направим приема там. Не познавах Португалия, преди Том да ме запознае с нея. Влюбена съм в това място“, заяви тя.

Шерцингер е говорила открито и за намеренията им да създадат семейство. „Никога не съм бягала от това. Нямам търпение“, сподели тя пред The Sunday Times през 2024 г.

„Все едно часовникът тиктака. Искам бебе, но работата ме зове. Но ще трябва да отделя време, защото да, нямам търпение да имам деца“, сподели тя.

Певицата отбеляза, че майка ѝ напълно разбира защо двамата не прибързват с родителството: „Не, защото майка ми знае колко усилено работя и колко съм страстна към това, което правя. Тя е вярваща жена и просто знае, че всичко е в Божиите ръце и в точното време“.