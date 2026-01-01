Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви днес, че страната няма да позволи „нито повторното отваряне на Ормузкия проток, нито ще позволи да остане блокадата“ на Ислямската република от страна на САЩ, предаде Ройтерс.

Съветникът не предостави подробности относно плановете на страната за разкъсване на блокадата.

През лятото САЩ наложиха повторно морска блокада на иранските пристанища, а по-рано този месец обявиха формирането на оперативната група „Желязна врата“, която да ограничи пренасянето на въоръжение и санкционирани стоки през сухопътните граници на Иран и през Каспийско море.