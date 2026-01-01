Турска фирма е спечелила чрез свой консорциум в България обществена поръчка за поддръжка на системи за сигурност (мантинели - бел. ред.) за пътищата в Северозападна и Югозападна България на стойност 32,125 млн. евро с ДДС. Новината беше съобщена от фирмата изпълнител "Кърач галваниз" в нейния официален профил във "Фейсбук".

"Чрез консорциума, създаден в България, на 26 ноември фирмата ни подписа договор за сигурността на пътищата на стойност 32 125 000 евро с ДДС", обявиха от "Кърач галваниз".

От съобщението става ясно, че срокът на договора е една година и обхваща ремонта и поддръжката на системи за пътна сигурност в Северозападна и Югозападна България.

Фирмата участва в още две обществени поръчки в България, за които процедурата все още е в ход.

Те са част от стратегията ѝ за развитие на дейностите на международните пазари, се посочва в съобщението, а обществените поръчки в България са определени като важна стъпка към целите за разрастване през следващите години.