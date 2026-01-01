Административният съд във Варна насрочи заседание по делото на кмета на Варна Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за прекратяване на пълномощията му, съобщиха от пресслужбата на съда.

Откритото съдебно заседание по съществото на спора ще бъде в понеделник, 30 ноември, от 9:00 часа. Жалбоподателят претендира отмяна на административния акт като неправилен и незаконосъобразен.

Казусът с кмета на Варна: Съдът спря предсрочното отстраняване на Благомир Коцев

На свое заседание на 23 ноември ОИК реши да бъдат прекратени пълномощията на Благомир Коцев като кмет на общината и анулира издаденото му удостоверение.

На 25 ноември Административният съд във Варна образува дело по жалбата на кмета Благомир Коцев срещу решението. Той иска решението на ОИК да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, и направи особено искане за спиране на предварителното изпълнение на акта до приключване на съдебното производство.

Вечерта във Варна бе организиран и протест в подкрепа на Коцев. Припомняме, че на 26 ноември Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на решението на ОИК, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев.

Как се стигна до казуса с отпуските на Благомир Коцев?

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли 2025 г. при акция на антикорупционната комисия във Варна. Срещу него бяха повдигнати обвинения, свързани с корупция и участие в организирана престъпна група.

По време на задържането си Коцев използва различни видове отпуск, а функциите му временно се изпълняваха от заместник-кмета Павел Попов. През ноември 2025 г. в Общинската избирателна комисия постъпиха сигнали с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му заради твърдения за неправомерно отсъствие от работа.

Според предоставената тогава от общинската администрация информация Коцев е използвал платен отпуск за 2025 г., прехвърлени дни от предходната година, отпуск при раждане на дете и осем дни неплатен отпуск.

Основният правен спор е дали кмет, който заема изборна длъжност, има право да ползва неплатен отпуск и да прехвърля неизползвани дни платен отпуск от предходна година.

През ноември 2025 г. ОИК отложи произнасянето си, за да събере допълнителни документи. През февруари 2026 г. Административният съд във Варна прекрати производство по жалба срещу мълчалив отказ на комисията да се произнесе по сигналите, като прие, че жалбоподателят няма необходимия правен интерес.

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На 9 ноември 2026 г. беше внесен нов сигнал, свързан с отпуските на Коцев през 2025 и 2026 г. Това доведе до нова проверка от страна на ОИК и последвалото решение за прекратяване на пълномощията му.

Казусът има и съдебен прецедент - отстраняването на бившия кмет на Галиче Ценчо Чоков, при което Върховният административен съд се произнесе по допустимостта на определени видове отпуск за кметове.

Според юристи обаче обстоятелствата по двата случая не са идентични и решението за Чоков не може автоматично да бъде приложено към Коцев.