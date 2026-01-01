Кметът на Варна Благомир Коцев свърза решението за предсрочно прекратяване на мандата му с местни икономически интереси и натиск от страна на представители на бизнеса. В ефира на „Здравей, България“ той заяви, че до него са достигнали слухове за предполагаемо финансово стимулиране на членове на Общинската избирателна комисия, като са споменавани суми от 20 000 евро. Коцев уточни, че не разполага с информация от първо лице и не може да потвърди твърденията за плащания.

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Коцев определи настоящия си статут като кмет в процедура по отстраняване. Според него до произнасянето на съда по предварителното изпълнение на решението на ОИК Общинският съвет не би трябвало да избира друг временно изпълняващ длъжността кмет. По думите му управлението на града трябва да остане в ръцете на посочения от него заместник-кмет.

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Варненският кмет отново насочи обвиненията си към бизнесмена Даниел Славов, известен като Дидо Дънката. Коцев разказа за лични разговори с него, в които по думите му оставането му на кметския пост е било обвързвано с одобряването на конкретни инвестиционни проекти.

„Въпросната особа в пряк разговор ми е казвала, че дали ще остана на поста кмет на Варна, зависи изцяло от мен. И това беше свързано с конкретни негови обекти, които трябваше да бъдат процедирани по бързи писти, както той е свикнал в Община Варна при предишни администрации“, заяви Коцев.

Той твърди, че част от въпросните проекти са били със спорни строителни книжа, а забавянето на процедурите е водело до предупреждения и заплахи, че може да загуби поста си. По думите му подобни разговори са се активизирали и в периодите, в които предстои приемането на общинския бюджет или гласуването на важни решения от Общинския съвет.

Коцев обвини и част от варненските общински съветници, че не вземат самостоятелно решенията си, а се съобразяват с интересите на неформални партийни лидери. Според него зад партия „Български глас“ стои Даниел Славов, а зад „Алтернатива на гражданите“ - представители на строителния бизнес във Варна и ТИМ. „Когато трябва да се взимат решения в Общинския съвет, общинските съветници препращат кмета, който очаква да му бъдат гласувани определени предложения, към тези неформални босове, с които трябва да се разбере, за да минат нещата в Общинския съвет“, твърди Коцев.

Попитан конкретно с каква информация разполага за предполагаемото въздействие върху членовете на избирателната комисия, Коцев заяви, че до него достигат сведения от няколко различни места. „Говори се, че е имало разговори с всеки един от тях, че е имало финансови стимули. Говори се и за конкретни суми от 20 000 евро“, каза той.

На уточняващ въпрос дали всички гласували за отстраняването му са получили подобна сума, Коцев отговори: „Това са слуховете, които вървят в обществото“.

Той не представи доказателства за извършени плащания, но посочи като основание за съмненията си и начина, по който е протекло заседанието на избирателната комисия в понеделник вечерта. Според него бързината, с която е взето решението, липсата на ясно посочен автор на проекта за отстраняването му, отсъствието на аудиозапис от заседанието и оскъдният писмен протокол пораждат съмнения за предварителна организация.

Коцев свърза момента на прекратяването на пълномощията си и с приемането на бюджета на Варна и заема на общината.

Коцев отхвърли тезата, че решението за отстраняването му е продиктувано единствено от законовите разпоредби, свързани с ползването на отпуск и отсъствието от работа по време на задържането му през 2025 г. По думите му неговите адвокати са категорични, че законът позволява прехвърлянето на неизползван отпуск от една календарна година в друга. Той подчерта, че за предсрочно прекратяване на кметския мандат на посоченото основание трябва да е налице непрекъснато отсъствие от работа в продължение на 30 дни по неоснователни причини.

„Моите юристи са абсолютно категорични, че няма никаква причина, стъпвайки на тези основания, да има повод за отстраняване на кмета“, заяви той.

Коцев предупреди, че подобно тълкуване на закона може да създаде опасен прецедент за отстраняването на демократично избрани представители на местната власт. „По тази логика защо да не отвличаме кметове за няколко месеца, докато им изтекат отпуските, и след това да ги отстраняваме? Това може да стане спокойно във всеки един град“, коментира той.

ОИК – Варна изчака момента, след който не могат да бъдат насрочени частични избори, заяви бившият председател на ЦИК Александър Андреев в "Денят започва" за случая с Благомир Коцев.

Александър Андреев, бивш председател на ЦИК: "Общинската избирателна комисия изчака момента, след който вече няма да могат да бъдат насрочвани частични избори. Това в определена степен засяга и избирателите в общината. Ако правомощията на кмета бяха прекратени по-рано и имаше произнасяне, което да потвърди решението на Общинската избирателна комисия, щеше да има възможност да се проведат нови избори в община Варна и избраният нов кмет да встъпи в длъжност. В настоящия случай обаче това изчакване води до невъзможност за избор на нов кмет и съответно до назначаването на такъв."