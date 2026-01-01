„Организираме протест в подкрепа на Благомир Коцев пред централата на ТИМ на ул. „Раковски“ 103 в София утре от 18:00 ч. Протест ще има и във Варна – пред Общината, откъдето ще тръгне шествие до хотела на Дънката“, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Припомняме, че късно снощи стана ясно, че Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна е взела решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулиране на издаденото му удостоверение. Решението е прието с 20 гласа „за“ и 6 „против“.

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„Чухме много гръмки думи как борбата с олигархията била поприключила, но това, което виждаме, е, че двама местни мафиоти, които са нещастни, че не им се случват проектите, могат да отстранят кмета на Варна. Това са Дънката и ТИМ. Абсолютно смятам, че те стоят зад това отстраняване. Цялата комисия изглежда, че е овладяна от тях и това, което виждаме в момента, е абсолютно безпрецедентно“, заяви лидерът на ПП.

„Благомир Коцев, според комисията, е отсъствал от работното си място неправомерно, докато е бил в ареста, въпреки че съдът постанови, че и задържането му е било неправомерно. Това как ви се струва като демократично управление на българската държава?“, отбеляза Василев.

Според Василев моментът, в който се прави опит за отстраняване на кмета на Варна, не е избран случайно.

„Въобще не е съвпадение. Това е опит да се прокара през задната врата, служебно да се избере от Общинския съвет, който е контролиран от същите икономически интереси, където играе и групата на ГЕРБ и „Възраждане“, да се избере служебен кмет, който да им прокара интересите, които Благомир Коцев отказва вече трета година да прокара“, заяви той.

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Попитан какви конкретно са икономическите интереси, за които говори, лидерът на ПП даде примери с проекти и имоти, свързани с приемането на бюджета на Варна.

„Това, което се видя при приемането на бюджета на Варна, доколкото аз съм запознат, е, че Благомир Коцев е изтеглил искането за финансиране на тунел, който да минава до алеята в Морската градина, както и за няколко имота, които са били тяхно желание евентуално да бъдат пуснати за застрояване“, обясни Василев.

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Василев каза, че ПП е направила опит да подмени свой представител в Общинската избирателна комисия (ОИК) преди няколко седмици, но неуспешно.

„Пожелаваме успех, защото ние се опитахме да оттеглим един човек, излъчен още 2023 г. от „Продължаваме промяната“ в Общинската избирателна комисия, и отговорът от ЦИК беше, че въпросният човек трябва да се съгласи сам, за да бъде оттеглен“, обясни Василев.

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Той уточни, че въпросният представител на последните избори е участвал в Районната избирателна комисия от квотата на „Прогресивна България“.

„Така че очевидно не представлява „Продължаваме промяната“ в тази комисия“, категоричен бе лидерът на ПП.

„Ние се опитахме да го изтеглим от комисията и да го подменим с друг член на комисията, но ЦИК ни отговори, че трябва негово писмено съгласие. Такова не дойде. Днес мисля, че видяхме защо“, заяви Асен Василев.