„Мафията отвръща на удара“. С тези думи от „Продължаваме промяната“ определиха решението на Общинската избирателна комисия във Варна да отстрани Благомир Коцев от кметския пост.

В позиция, разпространена днес, от партията заявяват, че отстраняването на кмета е ответен удар на задкулисието, след като той е засегнал бизнес интереси, прекратил е незаконни сделки с общинско имущество и е спрял незаконното строителство в местността Баба Алино.

Според ПП формалният повод за решението са отпуски, ползвани от Коцев по време на близо петте месеца, в които е бил задържан в ареста.

„Сега същото обстоятелство – принудителното му отсъствие от работното място заради задържането, се превръща в инструмент за отстраняването му от кметския пост“, посочват от партията.

Оттам определят ситуацията като абсурден и опасен прецедент, при който първо задържането лишава избран кмет от свободата му, а впоследствие последиците от това задържане се използват като основание за отнемане на мандата му.

Общинската избирателна комисия прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев

В позицията се твърди още, че срещу Коцев са се обединили политически и икономически кръгове, които възприемат промяната като заплаха за установените си позиции.

„Мафията във Варна се обедини срещу човека, който реши да ѝ се опълчи. Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара. Но пак не са познали“, заявяват от „Продължаваме промяната“.

От партията обявиха, че решението на ОИК – Варна ще бъде обжалвано. Според тях опитите на Дънката, ТИМ и представители на статуквото да си осигурят служебен кмет чрез Общинския съвет ще бъдат осуетени.

„Благомир Коцев не е проблемът на Варна. Проблемът е моделът, срещу който той се изправи!“, завършва позицията на „Продължаваме промяната“.

Борисов поиска оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК – Варна заради казуса с кмета Благомир Коцев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е поискал оставките на представителите на партията в Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна и се е разграничил от гласуването им по казуса с мандата на кмета Благомир Коцев.

Борисов е категоричен, че ГЕРБ не търси служебна победа в морската столица и не желае името на партията да бъде свързвано с действия, които биха променили резултата от мажоритарния избор на варненци.

От партията припомнят, че още на 22 ноември 2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ, след консултации с Борисов, е взела единодушно решение да препоръча на членовете на ОИК – Варна, излъчени от квотата на партията, да гласуват против отстраняването на Коцев.

Същата препоръка е била отправена и към тях днес. От ГЕРБ заявяват, че позицията им е последователна и че не искат да участват в политически действия, които биха могли да доведат до промяна на волята на избирателите.

Въпреки това гласуването на представителите на партията в комисията е предизвикало реакцията на Борисов, който е поискал те да напуснат постовете си.

Ивайло Мирчев обвини ГЕРБ и ДПС за отстраняването на Благомир Коцев

„ГЕРБ и ДПС удариха кмета на Варна Благомир Коцев“. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев след решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна да прекрати пълномощията на кмета.

В своя позиция Мирчев определи решението като политическа атака срещу Коцев и го свърза с интересите на модела „Пеевски – Борисов“. Според него кметът е отстранен, защото не обслужва интересите на този модел.

Мирчев коментира и гласуването в ОИК – Варна, като посочи, че представителят на „Да, България“ в комисията е гласувал против отстраняването на Коцев и в негова подкрепа.

По думите му срещу кмета и група общински съветници са повдигнати обвинения и е образувано съдебно дело, но вината им трябва да бъде доказана в съда.

Мирчев отправи критики и към Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и ОИК – Варна, като ги обвини, че действат като инструмент за политически натиск в интерес на Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Позицията му идва на фона на острите реакции от политическите сили след решението за прекратяване на кметските правомощия на Благомир Коцев.