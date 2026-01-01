Отстраненият кмет на Варна Благомир Коцев публикува видео късно снощи във Facebook, в което коментира прекратяването на пълномощията му. По думите му във Варна е бил извършен преврат от Даниел Славов – Дънката.

„Тази вечер Общинската избирателна комисия взе решение да ме отстрани от поста кмет на Варна. Това се случи само два часа след като Общинският съвет на Варна гласува бюджета на града. Знаете, че изтеглих от бюджета на Варна и от заема за инфраструктура две точки – за тунела под Морската градина, който води до крайбрежната алея, и за продажбата на три общински имота. За никого във Варна не е тайна, че тунелът беше предложение на „Алтернатива на гражданите“, а общинските имоти бяха поискани от „Български глас. Осуетяването на тези искания, които са в остър разрез с очакванията на варненци, е директната, но не и единствена причина за днешното решение на ОИК“, казва Коцев.

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„Общинската избирателна комисия заседава и се произнесе днес по сигнала от преди една години, не този от преди две седмици. Това е ясно доказателство, че отстраняването ми е било подготвяно и е трябвало да се случи още днес като наказание за непокорството ми пред бизнесмените, които претендират да управляват Варна от сенките“, заявява Коцев.

По думите му техните маски са паднали, но не докрай.

„Затова последната ще я сваля аз. Нека да е ясно на всички. Тази вечер във Варна бе извършен преврат от Даниел Славов – Дънката. Натискът, който той е оказал върху ОИК във Варна, може да бъде потвърден не само от самите членове, но и от партийните лидери в София, чиито формации днес гласуваха за моето отстраняване. Олигархията във Варна е по-силна отвсякога, по-силна от групировките през 90-те, по-силна от всяка национална власт за 37-те години демокрация в България.“

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„За три години не преклоних глава нито веднъж. Делих килия с рецидивисти в София, за да устоя на бивши барети и контрабандисти във Варна. Не преклоних глава и днес – при гласуването на бюджета, когато те посегнаха на малкото обществени блага, които ни останаха.

В крайна сметка хората, на които казвам „не“ в продължение на три години, решиха, че са изгладнели достатъчно, за да кажат „не“ на свободните варненци, които ми дадоха мандат да ги вдигна от общинската трапеза.“

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„Ако сега не започне истинската битка срещу мутрите във Варна, следващият кмет на морската столица, който и да е той, ще трябва да започне всичко отначало, докато градът не бъде окончателно превзет и откъснат от България. Аз няма да се откажа от борбата за Варна, както знам, че не се отказвате и вие“, каза в заключение той.

Припомняме, че преди около 10 дни Коцев каза пред журналисти, че очаква отново отстраняването му от длъжност да излезе на дневен ред и да бъде обсъдено от Общинската избирателна комисия (ОИК).

Тогава Коцев съобщи, че в ОИК е постъпил сигнал от частно лице, което живее в местността „Траката“. Подателят твърди, че през 2025 г. кметът е ползвал неправомерно отпуск. Коцев изрази възмущение, че вместо обстоятелствата около незаконния му арест да бъдат взети предвид, срещу него е подаден сигнал за използването на отпуск.