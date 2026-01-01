Софийската градска прокуратура (СГП) внесе в Окръжен съд-Варна обвинителен акт срещу Благомир Коцев за опит съзнателно да сключи неизгодна сделка в качеството си на областен управител на област Варна.

Обвинението се отнася за периода от 1 април 2022 г. до 2 август 2022 г.

Нова атака срещу кмета на Варна: Сигнал за отпуската на Коцев стигна до ОИК

Предмет на обвинението е договор за пряко възлагане на правни услуги, сключен на 1 април 2022 г. между Областна администрация-Варна и адвокатско дружество. С допълнително споразумение от 2 август 2022 г. окончателната стойност на услугите по договора е определена на 23 256 лв. с ДДС.

Според обвинителния акт през разглеждания период в две дирекции на областната администрация са работили общо седем служители с юридическо образование. Всички те са имали право да представляват администрацията по съдебни дела. В рамките на щатното правно обслужване са се извършвали и дейности по правно подпомагане на областния управител, проверка на законосъобразността на актове и изготвяне на вътрешни актове.

Бивш областен управител на Варна с обвинение за неизгоден договор за адвокатски услуги

Договорът с адвокатското дружество е обхващал правни консултации, проучване на конкретни казуси, изготвяне на документи, включително за съдебни производства, и проверка на законосъобразността на договори и други документи. Според прокуратурата тези услуги са се припокривали с дейности от обхвата на щатното правно обслужване и наличният състав е бил достатъчен за изпълнението им.

Варненският окръжен съд върна делото срещу Благомир Коцев на Софийската градска прокуратура (СНИМКИ)

Според обвинението от сделката е могло да произлезе значителна вреда за областната администрация. По договора са платени 11 808 лв., а сумата от 11 448 лв. по втората фактура е останала неплатена след освобождаването на Благомир Коцев от длъжността областен управител.

Разследването по делото е извършено от Следствен отдел при Софийска градска прокуратура под надзора на СГП.

Предстои Окръжен съд-Варна да насрочи разпоредително заседание по делото.