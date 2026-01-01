Бивш областен управител на Варна е обвинен за опит да сключи неизгодна сделка, която е можела да нанесе щети на областната администрация за над 23 000 лева. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Според разследващите в периода от 1 април до 2 август 2022 г., докато заемал поста си, бившият областен управител направил опит съзнателно да сключи неизгоден договор с адвокатско дружество за предоставяне на правни услуги.

През посочения от прокуратурата период постът областен управител на Варна е заеман от Благомир Коцев, който впоследствие става кмет на морската столица.

Предадоха на съд кмета на Варна Благомир Коцев

Потенциалната финансова щета за областната администрация е изчислена на 23 256 лева.

От тази сума 11 808 лева вече били изплатени на адвокатското дружество. Останалите 11 448 лева не били преведени, тъй като междувременно обвиняемият бил освободен от длъжност.

Софийската градска прокуратура е повдигнала обвинение на бившия областен управител за опит за сключване на неизгодна сделка.

Разследването продължава и се води от Следствения отдел към Софийската градска прокуратура.