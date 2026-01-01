Кметът на Варна Благомир Коцев каза пред журналисти, че очаква отново отстраняването му от длъжност да излезе на дневен ред и да бъде обсъдено от Общинската избирателна комисия (ОИК).

Коцев смята, че ще бъде атакуван по същия начин, както преди година. В ОИК е подаден сигнал от неизвестно частно лице, живеещо в местността "Траката", което е решило, че през 2025 г. съм ползвал неправомерно отпуска", посочи кметът. Той изтъкна, че явно няма значение, че е бил незаконно арестуван.

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Коцев припомни, че проблемът с отпуската му и нейната продължителност вече бе на вниманието на ОИК. "Това производство не бе завършено, тъй като по време на заседанието на комисията пред Спортна зала имаше протести", посочи кметът.

Според него проблемът е оставен да тлее, очаквайки своя "звезден миг" по-малко от година преди края на мандата. Законът предвижда в случай на отстраняване на кмета по каквато и да е причина мандатът да бъде завършен или от негов заместник, или от общински съветник, допълни Коцев и изрази предположение, че във Варна ще бъде избран вторият вариант.

ОИК е политически орган, който е доминиран от определени политически партии - ГЕРБ, „Възраждане“, ДПС, и те могат да вземат решение за отстраняването ми, каза Коцев. Неговата позиция беше, че това е пореден опит и заговор за подмяна на легитимния вот на варненци.

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„Този тригодишен период от началото на мандата премина в постоянни борби, в постоянни опити да се противодейства на кмета и на администрацията, за да се задържат стари практики, заради чиято промяна всъщност бях избран“, каза Коцев.

По думите му неговите усилия са точно в посока изпълнение на предизборните му обещания за прозрачност и ясни правила, ред в градоустройството, в обществените поръчки, в работата на администрация. Според Коцев това не се харесва на „някои бивши лидери на тази община, на определени партии, на определени бизнес интереси, които активно работят в обратната посока“.

"Опитите са да бъдат върнати стари практики, когато нещата бяха мътни и не бе ясно кой всъщност управлява този град", коментира още кметът. За него новият сигнал до ОИК е пореден опит на хора, които не обичат правилата и искат да диктуват на кмета и администрацията какво да правят.

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Коцев посочи, че в момента не може да се проведе конкурс за главен архитект на Варна, тъй като настоящият, който е в процес на дисциплинарно уволнение, е в болнични. Същото се отнася и за директора на Строителния контрол, както и за някои служители, допълни кметът. Според него всички „боледуващи“ очакват той да бъде отстранен чрез ОИК.

Позицията на Коцев беше, че избирателната комисия няма как да излезе бързо с решение по новия сигнал за отпуските му. Той се аргументира с това, че трябва да се събират документи, които да бъдат разгледани.

"След това, дори да излязат с решение за отстраняването ми, то подлежи на съдебен контрол", каза още Коцев. Той бе категоричен, че ще обжалва. По думите му обаче съществува и възможността решението на ОИК да е с предварително изпълнение.