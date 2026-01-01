Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу кмета Благомир Коцев. По това дело са повдигнати обвинения срещу още четирима души, сред които двама общински съветници.

Аргументът на съда за спирането на производството е, че съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев са кандидати за народни представители за 52-рото Народно събрание.

Спирането на производството е до обявяването на резултатите от изборите, които ще се проведат на 19 април. Дотогава всички обвиняеми ще останат със същите мерки за неотклонение, каквито са им наложени в момента.

БТА

Първото заседание бе на 17 февруари, но делото бе отложено за 24 март по молба на един от адвокатите на подсъдимите, заради служебната му ангажираност на същата дата. След извършена справка, този факт е установен и със свое разпореждане, съдията-докладчик е отсрочил разглеждането на делото, за което всички страни са уведомени.

Ден преди делото стана ясно, че защитеният свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев и бивш общински служител Биляна Якова се е оплакала в жалба до съдията по делото срещу Коцев - Светла Даскалова, че е следена от охраната, която сама поиска да ѝ бъде назначена. Това показва текстът на разпореждане до Областната дирекция на МВР във Варна, издадено от съда.

БТА

"Постъпила е молба от Б.Я.-А., свидетел по НОХД №1716/2025 г., пише в разпореждането. Молителката изразява съмнения, че органите на МВР - Варна, извършват подмяна на съдебната воля, превръщайки "защитата" в инструмент за незаконно следене и шпионаж в полза на подс. Бл.К.", пише в разпореждането на съдия Даскалова.