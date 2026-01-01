Държавният глава Илияна Йотова проведе консултации с представители на ДПС преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

За срещата с президента дойдоха Халил Летифов, Айтен Сабри, Фатма Йълдъс, Атидже Алиева, Джем Яменов и Иво Цанев.

Консултациите са изключително важни, имаме нова политическа ситуация в България, след като "Прогресивна България" спечели абсолютно мнозинство, заяви президентът. Йотова отбеляза, че в ръцете на мнозинството е как ще изглежда изпълнителната власт. Те ще направят своите предложения, надявам се в следващите дни, отбеляза държавняит глава.

БТА

Нашата амбиция е до края на седмицата да има вече ново правителство в България и тук започва съвместната ни работа, каза президентът Илияна Йотова по време на консултациите с ДПС във връзка с връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Няма как да не отбележим първият приоритет - това е новият бюджет. Бяхме на ръба да блокираме много неща в страната. От бързината и качествената работа в народното събрание много ще зависи как ще свършим тази календарна година, каза още Йотова.

В мое лице и в лицето на цялата президентска администрация ще срещнете най-добрия гарант в защитата на всички български граждани във всички региони на страната.Едно от най-големите богатства на нашата страна са различните етнически общности - всеки със своите таланти, традиции и това, което може. Ние не правим и няма как да правим разлика кой къде живее. Нашата цел е равен старт за всички български граждани. Това каза президентът Илияна Йотова, добавяйки, че вратите на президенската институция са отворени за сигнали за злоупотреби.

БГНЕС

Българските граждани показаха какво искат. Ние ще бъдем конструктивна опозиция. ДПС ще държи да има нормален диалог между политическите партии, между инситуциите, ще работим за правата и достойнството на всеки български гражданин и ще опитаме да ги защитим както всеки един заслужава. Ще подкрепим всяка една политика, която е за хората, за да живеят достойно - както заслужават, посочи Айтен Сабри.

Нека да видим какво ще бъде предложено като промяна в Закона за съдебната власт и ние ще участваме с нашите становища. След това и ние ще участваме във всички дебати по всички важни теми, които изброихме. Ускореното развитие на икономиката е теза и приоритет на ДПС.Това изтъкна Халил Летифов.

Той каза още, че ако искаме да спрем обезлюдяването на населени места, на цяла България, това няма да стане с магическа пръчка, а с постоянна работа, с решаването на проблемите на всички населени места.

Споделяме и мнението, че България трябва да има силен глас в Европа, каза още той.

Иво Цанев изтъкна, че е съгласен с президента Йотова и подкрепя мисълта за това по какъв начин държавата да се реиндустриализира. Това е нещо, което трябва да мислим, ако искаме да имаме БВП, който да надвишава достатъчно държавните финанси, за да си позволим всички тези социални политики.

По-рано президентът проведе консултации с представители на „Прогресивна България“ и ГЕРБ-СДС.

Следващите срещи на Йотова са с "Демократична България", "Продължаваме промяната" и представители на парламентарната група на „Възраждане“.