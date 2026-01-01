Значителни са нанесените щети в Севлиево след пороите от последните два дни. В събота обилните валежи превърнаха улиците на града във водни канали. В населеното място няма вода заради скъсан водопровод. Десетки къщи и имоти са наводнени. Един мъж е в неизвестност. Става въпрос за Георги Карапенев, който се издирва от събота. В неделя от полицията съобщиха, че е открита обувка, за която се предполага, че е негова, но издирвателната акция беше прекратена заради високите нива на реката.

Хората, чийто домове бяха залети от придошлата вода, не могат да се справят нито с почистването на огромното количество кал, нито с изхвърлянето на боклуците. Щетите са за десетки, дори стотици хиляди евро. Местните казват, че най-вероятната причина за състоянието, в което се намират имотите им, е канализацията, която или не е изградена както трябва, или е била запушена в момента, в който огромното количество вода е дошло.

"Нямам сили! Нямам сили! Всичко замина. Замина ми половината живот. Толкова години градя този дом", споделя Юлия Узунова.

Домът ѝ е един от близо 70-те, които са наводнени. Показа на екипа на NOVA отделните стаи, които са с изцяло унищожена покъщнина. "Направо съм се разболяла. Имам още да изплащам заеми. Събирала съм тази покъщнина, а сега - всичко отначало", твърди жената.

Водата е толкова висока, че се пристъпва към евакуация. За Цанка Венкова прозорецът се оказва единственият изход. "Дойдоха момчета от пожарната и казаха: "Бабче, тръгвай!". Попита: "Къде да отивам?". Синът и внукът ме хванаха и ме вдигнаха до прозореца. После пожарникарите ме взеха оттам. Сложиха ме в лодката", разказва тя.

В неделя започна описването на щетите. Тепърва ще идват контейнери, в които хората ще могат да изхвърлят вече унищожената си покъщнина. Част от дворовете на къщите все още се отводняват. Изглежда водата тук ще остане поне още няколко дни.

Засега единственото възможно обезщетение ще бъде по около 1200 евро на домакинство.

„Чудо… евентуално с тези 1000 евро, ако човек смятате, че може да се оправи…", твърди Росен Иванов.

А след наводнението целият град е без вода заради отнесения водопровод. Включително и психиатричната клиника, където са настанени над 80 пациенти. "Екипите на ВиК работят в района на аварията. 87 метра е скъсаната част от металния водопровод. Прогнозата е утре вечер, а по-реалистичната е - вдругиден вечерта да се справят", твърди д-р Иван Иванов, кмет на Севлиево.

И докато градът бавно се възстановява за някои е останала само надеждата. "Очаквам доброто!", изрази надежда пострадала от наводненията жителка на града.