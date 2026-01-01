Тихият кът на библиотека „Бейт Рака“ в Яфа се е превърнал в сцена на необичаен и вдъхновяващ читателски рекорд, който продължава да расте година след година, разказва израелската новинарска агенция ТПС.

Шай Тондовски, ученик в седми клас, беше признат за най-активния читател в квартал Яфа на Тел Авив за четвърта поредна година, след като е прочел 469 книги през изминалата година.

„Просто започнах да развивам скоростта си на четене, това е всичко“, казва той пред ТПС, описвайки рекордното си читателско постижение като нещо, станало съвсем естествено с времето.

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Дванадесетгодишният Шай, който е с разстройство от аутистичния спектър, е добре познат в библиотеката „Бейт Ариела“ и е известен с прозвището „шампион на шампионите“ сред младите читатели. В библиотеката, сред рафтове с детски книги на иврит, заглавия на арабски език, руска литература и комикси, Шай често може да бъде видян съсредоточено да избира книги.

Подходът му при избора на книги е прост и интуитивен. Държейки екземпляр от израелската класика „Има деца, които напредват на зигзаг“ на Давид Гросман, той показва как процедира при избора на книги. „Просто прочитам резюмето, виждам дали ми допада и ако е така, я вземам.“ Когато е помолен да прочете текста на задната корица, скоростта му на четене веднага прави впечатление, докато той уверено чете историята на момчето Нуно, което се оказва въвлечено в драматично пътуване с влак.

Шай е особено привлечен от научната фантастика и фентъзито, които му позволяват да изследва въображаеми светове отвъд ежедневната реалност. Любимата му авторка е израелската писателка на детска литература Мейра Барнеа-Голдберг, а сред най-обичаните му книги е „Бен и патето Деда“.

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Възхищението е взаимно. Когато библиотеката „Бейт Ариела“ в Яфа, част от която е и „Бейт Рака“, обявява във Фейсбук, че Шай е нейният читател-шампион, Барнеа-Голдберг коментира: „Толкова много го обичам и се гордея с него. Имаме общи снимки още от седемгодишната му възраст. Всяка година си правехме снимки и може да се види как бавно започва да ме надминава на височина.“ Тя завършва коментара си с няколко емотикона във формата на сърце.

Освен от четенето, Шай се интересува и от наука и технологии и се надява един ден да стане изобретател.

През последните години той е преминал през личен религиозен път и днес живее като религиозно практикуващ младеж. Всеки ден се моли и се подготвя за предстоящата си Бар мицва - еврейската церемония за настъпване на зрелостта при момчетата, по време на която за първи път Щай ще чете публично откъс от Тората.

В ежедневието си Шай получава подкрепа от своята майка, която го отглежда сама, от служителите на библиотека „Бейт Рака“ и от центъра „Тутим“ в Яфа, който подпомага деца със специални потребности и техните семейства.

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Жаждата му за книги е толкова голяма, че „Бейт Рака“ вече се оказва недостатъчна за него. През последната година той е започнал редовно да заема книги и от други библиотеки в града.

На въпроса как децата могат да бъдат насърчени да четат повече, Шай отговаря, че ключът е в ограничаването на времето пред екраните на мобилните телефони. Той обясни, че за тази идея е научил от майка си.

„Без екрани. Ще им стане скучно и ще посегнат към книгите“, подчертава той. „След като се влюбят в книгите, може от време на време да им давате достъп до екрани. Това не е най-лошото нещо. Важни са балансът и съчетаването на двете“, казва момчето.