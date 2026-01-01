Нивото на река Дунав при Русе продължава да спада. За последното денонощие то се е понижило с още два сантиметра и вече е минус 123 см спрямо условната кота нула. Това съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД).

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада

В българския участък на реката ситуацията е динамична. Хидроложката обстановка остава усложнена, информират от ИАППД. При Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е със сантиметър.

"Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката", обясниха от агенцията.

Нов спад на Дунав, корабоплаването по реката остава затруднено

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" продължават опитите да бъде освободен от пясъците заседналия във фарватера (плавателния път) на реката самоходен плавателен съд в района на остров Батин. По тази причина преминаването през участъка е силно затруднено.

Прогнозата на ИАППД за идните два дни е нивото на реката при Русе да се повиши със сантиметър.