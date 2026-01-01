В Де Билт, където се намира националната метеорологична станция на Нидерландия, днес около 15:45 ч. местно време (16:45 ч. българско) е измерена температура от 35,1 градуса. Това прави 14 август най-горещият ден, регистриран някога, съобщава „Времето онлайн“. Това е също и един от редките изключително горещи дни през август.

Поради по-ниското положение на слънцето дните, в които температурата надвишава 35 градуса, са рядкост през август. От началото на измерванията през 1901 г. са регистрирани едва три такива дни.

Във всеки случай не е често явление температурата в Нидерландия да надхвърли 35 градуса, припомня информационната платформа „Ню“. В Де Билт това е отбелязано само през 1947, 1990, 2003, 2006, 2018, 2019, 2022, 2025 и 2026 година. „Тази поредица от данни отразява затоплянето на климата и показва, че то се случва все по-често“, съобщава "Времето онлайн“.

Днес във Вестдорпе, село в югозападната част на Нидерландия, е било още по-топло, отколкото в Де Билт - отчетен е национален дневен рекорд от 37,3 градуса.