Отговор все още не сме получили от Украйна. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод украинския дрон, паднал край „Кардам“.

Той сподели, че се надява това да се случи възможно най-скоро. „Това ще ни даде обективни данни. Отговорът, който беше получен от Украйна, беше, че целенасочено не са изпращани дронове към територията на България – никой не е твърдял обратното“, допълни Стоянов.

Дронът край Кардам е украински, остава въпросът кой го е насочил към България

Според него наистина е възможно дронът да не е целенасочено изпратен към нас. „Възможно е да има въздействие от GPS системата“, коментира още случая военният министър.

Стоянов сподели, че се очаква експертизата на МВР. „Случаят вече е под юрисдикцията на Военната прокуратура. Ние продължаваме да работим в нашите служби“, каза той.

Димитър Стоянов увери, че Министерството на отбраната не бездейства и в събота очаква пристигането на две анти-дрон системи.

Припомняме, че на 8 август дрон нахлу и се взриви в българското въздушно пространство в района на бившия ГКПП „Кардам“.