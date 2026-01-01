Граждани се събраха на протест в т. нар. триъгълник на властта между сградата на Народното събрание, на президентството и на Министерския съвет. Демонстрацията под надслов „Долу Йотова“ беше организирана в социалните мрежи.

Движението на площад „Независимост" беше затворено между 19:00 и 20:30 ч., когато протестът приключи.

Протестиращите издигнаха български и украински знамена, както и такива на Европейския съюз и НАТО. Те носеха плакати „Тук не е Русия“, „Русия – Враг № 1 на българската държавност и ЕС“ и скандираха „Оставка“.

Това е протест насочен колкото срещу министър-председателя Румен Радев, така и към Илияна Йотова, каза един от организаторите на протеста – Манол Глишев в обръщение към събралите се. „Откакто хората на Радев са на власт, се случват едни и същи гафове. Оставка е добро начало, но трябва да последва и съд“, допълни той.

За протеста няма подадено уведомление в Столичната община. В района имаше полицейско присъствие.

Въпреки че очаквах да бъдем повече хора, се радвам, че сме се събрали, за да се противопоставим на безобразията на Румен Радев, каза още Глишев.

Протестът приключи с химна на България от периода 1886 –1947 г. „Шуми Марица“.

На 15 септември граждани протестираха срещу правителството и отправиха искане за оставката на премиера Румен Радев. „Протестите едва сега започват. Нека не забравяме, че трябва да изметем Радев и Йотова от властта“, каза тогава един от организаторите – Манол Глишев.