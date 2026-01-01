Австралийският модел почина на 34 години, само няколко месеца след раждането на дъщеря си. Причината за смъртта ѝ все още не е официално потвърдена.

Австралийският модел Сахара Рей, която преди години беше свързвана с певеца Джъстин Бийбър, е починала на 34-годишна възраст след предполагаема свръхдоза фентанил, съобщава британският таблоид The Sun.

Според публикацията Рей е била откарана в болница в Лос Анджелис в петък вечерта и е поставена на животоподдържащи системи. Семейството ѝ впоследствие е взело решение те да бъдат изключени. Не е ясно дали предполагаемата свръхдоза е била случайна.

Новината за смъртта ѝ беше потвърдена от семейството пред американския сайт TMZ. „Тя почина снощи в болницата, заобиколена от семейството си. Беше много обичана“, заявиха близките ѝ. Към момента няма официално потвърждение за причината за смъртта.

На 34 години почина моделът Сахара Рей, бивша приятелка на Джъстин Бийбър

Коя е Сахара Рей?

Рей придоби широка популярност през 2016 г., когато беше заснета в компанията на Джъстин Бийбър по време на ваканцията му на Хаваите. Снимките предизвикаха спекулации за връзка между двамата.

Освен с моделската си кариера австралийката беше известна и като дизайнер на бански костюми със собствена марка Sahara Ray Swim.

През януари 2026 г. тя стана майка на момиченце на име Сноу. Последната ѝ публикация в Instagram от юли беше посветена на дъщеря ѝ.

Борба със сериозно заболяване

През 2024 г. Рей разкри, че страда от синдрома на Гилен-Баре — рядко неврологично заболяване, при което имунната система атакува периферните нерви. По думите ѝ състоянието се развило след тежка автомобилна катастрофа и довело до частична парализа и затруднения при ходене.

Моделът беше споделяла публично и за предишни проблеми със зависимостите, като през 2021 г. съобщи, че е потърсила помощ в специализиран център за лечение.

Засега няма официални данни, които да установяват връзка между тези обстоятелства и смъртта ѝ.