България и още 16 държави от групата „Приятели на кохезията“ настояват кохезионната и селскостопанската политика да запазят централното си място в следващия бюджет на ЕС. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов след заседание за кохезионната политика в следващия бюджетен период на ЕС.

Вече имаше предложения за намаляването й, които за нас не са приемливи, не са добри, защото това са инвестиции в регионите на България, инвестиции като тези, които получихме миналата седмица - петото плащане по ПВУ. Инвестиции важни и в същото време срещу реформи - нещо, с което сме се съгласили. Този подход трябва да бъде продължен, припомни той.

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„Групата „Приятели на кохезията“ отдавна има реакция. Последната ни обща декларация е от 18 ноември. Ние продължаваме да твърдим, че кохезионната политика е тази, която държи единния пазар заедно. Тя създава инвестиции в регионите, които все още наваксват, но създава инвестиции и за по-старите региони и за техните компании, за да изграждат всички тези инвестиции.“

Ще получи ли България по-малко пари

„През последната година в предложението за следващия бюджет делът на средствата за кохезионна политика беше намален спрямо предходния бюджет. Традиционно централно място в него заемат кохезионната и земеделската политика. Това не е добра тенденция. Отчитаме и необходимостта Европа да финансира новите си приоритети – конкурентоспособност, енергетика и всички останали важни за нас теми. Търсим начин през тази година да постигнем консенсус, така че крайният резултат да бъде приемлив и за нас. Важно е новият бюджет да не бъде финансиран чрез регресивни данъци“, обясни Пеканов.

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Той даде пример с приходите от европейската система за търговия с емисии (ETS), като посочи, че част от тях може да бъдат насочвани към бюджета на ЕС вместо към националните държавни бюджети. Пеканов отбеляза, че това предложение е неприемливо за нас, а в новото предложение на Антонио Коща доста по-малка част от тези средства отиват в европейския бюджет.

Системата ETS в момента допринася за високите цени на енергията в Европа и натоварва крайните потребители. Държавите ги компенсират, но ако се откажем от приходите, които получаваме от нея, и ги пренасочим към европейския бюджет, това би било напълно неприемливо, отбеляза Пеканов. Той заяви, че подкрепя предложението на Коща част от приходите за бюджета на ЕС да не идват от системата ETS, а от нов данък върху най-големите дигитални компании – идея, за която, по думите му, той настоява от години.

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„Там също има предложение за намаляване на приходите, които България ще изплаща към европейския бюджет, спямо предишното предложение. Тоест там също получаваме облекчения. В момента правим сметките дали те са достатъчни, за да не бъдем прекалено натоварени от тези два данъка, които имат регресивен характер – тоест тежестта им е по-голяма за някои икономики. Именно затова досега не сме подкрепяли това предложение“, заяви Пеканов.

Отбраната

„Това е един от приоритетите. Ние подкрепяме създаването на новия фонд за конкурентоспособност, в който са заложени пет различни приоритета. Подкрепяме този фонд да се случи, но не за сметка на средствата, предвидени за България.“

Припомняме, че председателят на Европейския съвет Антонио Коща предложи съкращения на стойност 204 млрд. евро в бъдещия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., както и въвеждане на нов данък върху големите компании от дигиталния сектор. Целта е да бъде постигнат компромис между 27-те държави членки до края на годината

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„Движим се в правилна посока, има конструктивни част, продължаваме да смятаме крайния резултат. Има подобрения спрямо предишните предложения, но предишните намалявания на кохезионната политика не са нещо, което за нас е добро“, заяви Пеканов.

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Той е категоричен, че страната ни ще продължи да настоява нашите интереси да бъдат взети под внимание.

Все още не ясно колко ще получава България за всяко евро, внесено в европейския бюджет, според новото предложение на Коща, стана ясно от думите на Пеканов.

„Имаме първа сметка, още няколко дни и ще излезем с официална позиция преди съвета в четвъртък“, каза той.

Съгласни сме да има само символично намаляване на кохезионната политика, но не и значително, добави Пеканов.

Заемът за Украйна

България няма да блокира европейските решения за Украйна, но България може да се включи само там, където става въпрос за хуманитарна помощ, инвестиции, които стигат до населението. Там, където става въпрос за въоръжаване и оръжия, там имаме притеснения да се присъединим и няма да се присъединим, отбеляза Пеканов.