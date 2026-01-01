Големите отстъпки невинаги означават реални спестявания, планирайте внимателно покупките си, съветва Европейският потребителски център (ЕПЦ) в България преди кампанията Черен петък.

„Промоцията изтича след 3 минути!“ и съобщение на онлайн търговеца „Само още една бройка“ създават усещане за спешност. Понякога ограничението е напълно реално, но когато информацията е невярна, може да става въпрос за заблуждаваща търговска практика. ЕПЦ препоръчва на потребителите да не се поддават на такива съобщения.

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Потребителите също трябва да бъдат внимателни да не попаднат на онлайн магазини, които изглеждат европейски, но изпращат стоките директно от доставчици в Азия или други държави извън Европейския съюз. При този модел на търговия, известен като „дропшипинг“ (продажба без собствен склад), онлайн магазинът приема поръчката, а друг доставчик изпраща стоката директно до клиента. Сам по себе си този модел не е незаконен. Проблем може да възникне, когато потребителят не получи ясна информация за продавача и условията за връщане. Разходите могат да бъдат високи, а връщането - и сложно, и скъпо. Затова преди да поръчате, проверете коя фирма стои зад магазина, има ли ясни данни за контакт и къде бихте могли да върнете стоката при необходимост. При упражняване на 14-дневното право на отказ потребителят по правило плаща куриерската такса за връщане, ако търговецът предварително го е информирал за това и не е предложил сам да я плати, посочват от ЕПЦ.

В социалните мрежи има реклами, които отвеждат към измамен сайт. Изображенията, създадени с изкуствен интелект, допълнително улесняват подобни заблуди. Каквото и да е намалението, няма как да се очаква качествена оригинална стока на световноизвестни брандове дрехи и производители на чанти или бельо да ги продават за 10 евро например, отбелязват от ЕПЦ.

От Центъра съветват да не се доверявате само на логото и снимките, а да проверявате внимателно интернет адреса на магазина, да потърсите сами официалния сайт на марката, както и независими мнения за непознатия търгове. Бъдете особено внимателни, ако магазинът настоява за банков превод или друг начин на плащане с ограничени възможности за оспорване. При плащане с карта в определени случаи можете да поискате от банката оспорване на картовата операция, ако поръчката не е доставена или възникне друг проблем. Ако офертата изглежда прекалено хубава, за да е истина, проверете я още веднъж, преди да платите, съветват още от ЕПЦ.

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При покупка от търговец в Европейския съюз имате право на 2 години законова гаранция. Ако продуктът е дефектен или не отговаря на описанието, можете да поискате решение от продавача - ремонт или замяна, а при определени условия намаляване на цената или възстановяване на сумата за стоката.

При онлайн покупки от търговец по правило имате и 14 дни от получаването на стоката, за да се откажете от договора, без да посочвате причина. Това право не се прилага при персонализирани продукти, храни, някои запечатани стоки, които са разпечатани след доставката, припомнят от ЕПЦ.

От Центъра съветват какво да направят потребителите стъпка по стъпка - направете списък, проверете цените, проверете търговеца, прегледайте количката и запазете документите.