Заупокойна света литургия за Ловчанския митрополит Гавриил, който почина след кратко боледуване, бе отслужена тази сутрин в Ловеч.

Катедралният храм „Св. св. Кирил и Методий“, който владиката изгради по време на своето 25-годишно служение начело на епархията, се изпълни с миряни, дошли да отдадат почит на своя духовен водач.

БТА

Сред тях бяха преподаватели и възпитаници на създаденото от митрополит Гавриил първо в страната частно основно училище „Св. Седмочисленици“ под егидата на Българската православна църква, предава БТА.

БТА

БТА

В Ловеч предстои поклонението пред тленните останки на Ловчанския митрополит Гавриил. Миряни и духовници ще могат да отдадат последна почит на владиката от 16:00 до 20:00 часа в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“.

БТА

БТА

Митрополит Гавриил почина на 22 ноември на 76-годишна възраст след тежко боледуване. На 4 ноември той беше приет за лечение във Военномедицинската академия (ВМА) в София с диагноза остър панкреатит. Впоследствие състоянието му се усложни и беше поставен в изкуствена кома.

Светият синод избира наместник-предстоятел на Ловчанската епархия

Патриарх Даниил съобщи, че погребението на митрополит Гавриил ще бъде във вторник. Светият синод на Българската православна църква се събира на извънредно заседание следобед, за да определи наместник на Ловчанската епархия до избора на нов митрополит. Очаква се временното управление да бъде поверено на един от митрополитите на съседните епархии.

Процедурата по избор на нов Ловчански митрополит предвижда първоначално да бъде изготвен списък с кандидати. След това ще се проведе гласуване на два етапа. На първия свещениците и миряните от епархията ще изберат двама кандидати, а окончателното решение ще бъде взето от Светия синод. Процедурата продължава около три месеца, като се очаква новият Ловчански митрополит да бъде избран в началото на следващата година.

Тази сутрин в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ ще бъде отслужена света литургия по повод празника на свети Александър Невски. По време на богослужението ще бъде отправена и молитва за упокой на митрополит Гавриил.

Кой беше митрополит Гавриил

Ловчанският митрополит Гавриил е роден на 16 юли 1950 г. в София със светското име Цветан Методиев Динев. Детството си прекарва в Чехословакия, където живее със семейството си от 1953 до 1966 г. След завръщането си в България завършва Висшия институт по архитектура и строителство през 1973 г.

Пътят му към монашеството започва още през студентските години, когато се запознава с епископ Партений Левкийски, който става негов духовен наставник и изповедник. През 1973 г. се установява в Клисурския манастир „Св. Петка“ край Банкя.

На 27 декември 1979 г. приема монашеско пострижение с името Гавриил. През 1980 г. е ръкоположен за йеродякон, а впоследствие и за йеромонах. Същата година е назначен за игумен на Клисурския манастир.

През 1984 г. завършва задочно Софийската духовна семинария, след което специализира богословие в Московската духовна академия. През 1986 г. защитава докторска дисертация на тема „Характерни черти на подвига на руските подвижници на благочестието през XIX век“ и е възведен в архимандритско достойнство.

Почина ловчанският митрополит Гавриил

От септември 1986 г. до 1991 г. е предстоятел на Българското църковно подворие в Москва. След завръщането си в България е назначен за протосингел на Софийската митрополия, а от 1994 г. отново поема игуменството на Клисурския манастир.

На 19 октомври 1998 г. в Рилския манастир е ръкоположен за епископ с титлата „Макариополски“ и става викарий на Софийския митрополит. На 21 януари 2001 г. е избран за Ловчански митрополит, а на 28 януари същата година изборът му е канонически утвърден. Начело на епархията той остава до смъртта си.

През следващите години митрополит Гавриил заема редица отговорни позиции в Българската православна църква. През 2007 г. оглавява Работната група по въпросите на религиозното образование към Светия синод, от 2009 г. ръководи Върховния църковен съвет, а през 2011 г. поема и Културно-просветния отдел на Синода.

На 26 март 2015 г. е удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ за личния си принос и заслугите към духовното развитие на града.