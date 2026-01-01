Близо 2 седмици по-рано се очаква да бъде пуснато движението в тунел "Топли дол" на АМ "Хемус". Това стана ясно от думите на председателя на УС на АПИ Александър Тодоров. По БНТ той заяви, че ремонтът на съоржението върви по план и по график.

АПИ ще дава ежеседмична информация за ремонта на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“

От 4 ноември започна ремонтът на пътя София – Перник при Владая. Отсечката се очаква да бъде пусната за движение след няколко дни.

Председателят на УС на АПИ Александър Тодоров обясни, че в рамките на ремонта е подменен износващият пласт на асфалтовото покритие с ново, съвременно покритие, а предвид натоварения трафик е положен най-висок клас покритие, което се прилага и при магистралите.

„Допълнително беше възстановено отводняването, тъй като това е един от най-основните проблеми за всеки път“, обясни в "Денят започва" председателят на УС на АПИ Александър Тодоров.

Положена е и маркировка. Работата продължава с вертикалната сигнализация.

Той коментира и опасните фуги на „Симеоновско шосе“, които вчера бяха асфалтирани. По думите му това е било аварийно укрепване.

„Направихме го с цел повишаване безопасността на преминаващите. Това е аварийно укрепване, асфалтът не е покритие, което се прилага при фуги. Фугите ще бъдат подменени“, каза още той.

Ремонтът на тунела „Топли дол“ върви по график, обясни Тодоров.

„Даже дейностите изпреварват графика и първоначално беше обявено, че ще го пуснем на 18 декември за коледните празници. Предвид действията на строителите сме изпреварили графика, за да може в рамките на другата седмица да пуснем движението и през лявата тръба.”