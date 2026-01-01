Корабът „Фило Джет“, който претърпя корабокрушение на 30 август край пристанището на Кирения в признатата единствено от Турция Севернокипърска турска република (СКТР), при което загинаха 28 души, е бил ремонтиран с евтино водоустойчиво лепило на стойност едва 400 турски лири (около 7 евро). Целта била плаванията да не бъдат прекъсвани, съобщават турски медии, цитирни от БТА. Скандалните разкрития бяха представени по време на 14-ото съдебно заседание по делото пред Окръжния съд в Кирения, предаде агенция Иха.

Според данните от разследването, изложени пред съда от полицейския инспектор Мехмет Манаш, плавателният съд е пристигнал в пристанището на Кирения на 12 юни 2026 г. На следващия ден е бил ремонтиран, а още на 14 юни отново е започнал да извършва курсове. След този ремонт корабът е осъществил общо 79 плавания.

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„За да не се прекъсват курсовете, сами са направили некачествен ремонт и след поправката с кораба са осъществени 79 плавания“, заяви Манаш в съдебната зала.

По данни на полицията ремонтът е бил извършен от капитана и още едно лице, което към момента се издирва. За целта са използвани неподходящи материали, сред които и евтиното водоустойчиво лепило. Инспекторът подчерта, че отговорност за случилото се носи и директорът на компанията.

Полицейското разследване вече е приключило, като са събрани общо 27 веществени доказателства. Деветимата задържани по случая, сред които директорът на компанията, двамата капитани и членове на екипажа, ще бъдат изправени пред съда по обвинение в „умишлено убийство“. Според разследващите те не са изпълнили задълженията си, произтичащи от законодателството на СКТР.

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Полицията е поискала обвиняемите да останат в ареста за още три месеца, за да бъдат приобщени към делото експертни заключения, изготвени от преподаватели и специалисти. Сред доказателствата са и показанията на шестима оцелели пътници, които твърдят, че екипажът не им е оказал необходимото съдействие по време на инцидента.

Съдът постанови досегашната мярка за задържане на деветимата в полицейски арест да остане в сила. Искането за тримесечно задържане ще бъде разгледано на следващо заседание.

Заради силното обществено напрежение и предишни прояви на агресия срещу обвиняемите мерките за сигурност в съдебната палата и при конвоирането им са засилени. В охраната участват общо 90 полицаи, допълва агенция Иха.