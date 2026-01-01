Няколко руски самолета са навлезли в зоната за идентификация на южнокорейската противовъздушна отбрана край източното крайбрежие на страната, което е накарало армията да вдигне изтребители. По-късно руските машини са напуснали района, съобщи южнокорейската армия, цитирана от Ройтерс.

Южнокорейската армия е проследила руските самолети при приближаването им към зоната, а изтребителите са извършили “тактически маневри”, за да предотвратят инцидент, се съобщава в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете.

NORAD прехвана руски изтребители край Аляска

Руските самолети не са нарушили южнокорейското въздушно пространство, се уточнява в изявлението.

Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана е район, определен от дадена държава, с цел да се установяват и проследяват самолети, които може да се приближават към нейното въздушно пространство, и да се реагира при необходимост.

Румъния вдигна изтребители F-16, засечени са въздушни цели край Змийския остров

По-рано Министерството по сигурността на Южна Корея издаде нареждане за евакуация на остров Улъндо, като заяви, че руски военен самолет е навлязъл във въздушното пространство на страната. То беше отменено три минути по-късно.

Предупреждение за предполагаем севернокорейски самолет близо до района на Улъндо беше по грешка издадено за кратко от местното правителство, съобщи южнокорейската агенция Йонхап.