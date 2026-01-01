Полицията в Берлин разследва предполагаем умишлен палеж в болница, след като пациент запалил леглото си в стая на първия етаж на здравното заведение в източния район „Лихтенберг“. При инцидента са пострадали 15 души, предаде ДПА.

По информация на разследващите огънят е бил потушен от пристигналите на място пожарникари. Димът обаче се разпространил и в други крила на сградата, което наложило частична евакуация на болницата.

Тринайсет души са получили леки наранявания. Медицинска сестра и пациентът, за когото се предполага, че е предизвикал пожара, са пострадали от вдишване на дим и са получили медицинска помощ.

Сестрата е изписана след амбулаторно лечение, докато пациентът остава в болницата.