Детската агресия и насилието са проблеми, които все по-често привличат общественото внимание. Кои са причините за агресивното поведение при децата, по какви признаци можем да разпознаем, че едно дете е подложено на насилие, и как трябва да реагират възрастните? По тези въпроси говори психологът и психотерапевт Елена Енева в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

Според нея агресивността е естествена част от човешката природа, но съвременното общество не предоставя достатъчно възможности на подрастващите да насочват енергията си към полезни дейности.

„Съвременното ни общество всъщност е голям длъжник на момчетата, защото не им дава почти никакъв вариант, чрез който да изразят енергичността си ползотворно, с изключение на спорта“, посочи тя.

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Тя коментира и какво влиянието на социалните мрежи върху изграждането на характерите на децата. По думите ѝ онлайн платформите се стремят да привличат вниманието им чрез провокативно съдържание, което невинаги е съобразено с възрастта на децата и принципите на доброто общуване. „Вече не възпитава улицата, сега възпитават социалните мрежи“, заяви психотерапевтът.

Специалистът обърна на ранните признаци, че едно дете може да е станало жертва на насилие - внезапна промяна в поведението, потиснатост, затваряне в себе си, нежелание за разговори и загуба на интерес към обичайните занимания.

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„Понякога жертвите продължават насилието вече сами върху себе си. Самонараняването е особено тревожен сигнал, който изисква внимание от възрастните“, предупреди тя.

Енева призова родителите да прекарват повече време с децата си, да проявяват интерес към ежедневието им и да следят за промени в поведението им. Тя заяви, че е нужно да им дават предизвикателства, чрез които да изразходват енергията си, но да бъде полезна за обществото.

Припомняме, че за кратко време в страната станаха известни поредица от тежки случаи на насилие и престъпления с участието на непълнолетни. Сред тях са убийството на майка от 14-годишния ѝ син в Пловдив, както и случаят в Димитровград, при който 14-годишно момче и майка му бяха задържани, след като тялото на мъж беше открито в багажника на автомобил. Обществен отзвук предизвикаха и убийството на Георги Кузев в Пловдив, за което са обвинени осем непълнолетни, както и сексуалното посегателство над 15-годишно момиче в София, по което са обвинени трима тийнейджъри.