Двама шестокласници от Видин дадоха пример за честност и доброта, след като намериха портмоне с пари и документи и без колебание го предадоха в полицията, съобщиха от ОД на МВР.

Любомир Пламенов и Максим Дафинов, възпитаници на ОУ „Свети Климент Охридски“, не се поколебали да постъпят правилно. Благодарение на тях изгубеното портмоне било върнато на собственичката му.

За достойната си постъпка момчетата получиха грамоти за проявена честност и поведение за пример от директора на ОД на МВР старши комисар Светослав Григоров.

Деца от Попово върнаха изгубен портфейл и получиха грамоти за постъпката си

Отличията бяха връчени в училището от началника на Районното управление във Видин главен инспектор Сергей Йончев в присъствието на директора Теодора Ганчева, инспектор Албена Станиславова от Детска педагогическа стая и полицейски инспектор Весела Маринова.

Освен грамоти, Любомир и Максим получиха и футболни топки като поощрителни награди от видинските полицаи, с пожелание да продължават да учат усърдно и да спортуват.

Главен инспектор Сергей Йончев поздрави двамата шестокласници пред съучениците им. „Важно е да бъдем добри и да си помагаме, за да има сплотеност в общността и повече сигурност в града“, подчерта той.

Началникът на Районното управление благодари и на учителите и родителите за доброто възпитание на децата. Постъпката на Любомир и Максим показа, че честността няма възраст, а добрият пример заслужава признание.